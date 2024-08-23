Дмитро Плетенчук офіційно заявив про знищення порома "Конро Трейдер" в Краснодарському краї, що транспортував паливо.

Про це він зазначив на ефірі Радіо Свобода.

За словами Плетенчука, цей пором був важливою ланкою у військовій логістиці Росії, зокрема для транспортування пально-мастильних матеріалів та озброєння до окупаційних сил, що робило його легітимною ціллю. Його знищення зменшить потенціал противника на активних бойових локаціях.

Деталі про тип зброї, якою було здійснено удар, посадовець не розкрив.

Раніше, 22 серпня, російські джерела повідомили про атаку на пором із паливом у порту “Кавказ”, після чого пором затонув, що підтвердив оперативний штаб Краснодарського краю.

Як раніше стало відомо, в районі порту “Кавказ” був пошкоджений залізничний пором, який перевозив паливні цистерни.