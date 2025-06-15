Рекордні бойові зіткнення на Новопавлівському напрямку – загострення на Донбасі

Про це в фері телемарафону “Єдині новини” речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов
Протягом останньої доби на Новопавлівському напрямку було зафіксовано рекордну кількість бойових зіткнень – 34. Цю інформацію 15 червня озвучив речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов під час телемарафону “Єдині новини”.
“Це свідчить про спроби російських окупантів просунутися до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Така активність зумовлена бажанням продемонструвати часткове досягнення їхніх “політичних цілей”. Вони дуже активно б’ються, щоб просто посунути фронт та лінію розмежування до адміністративних кордонів просто для того, щоб показати, що ось у них є вихід на ці адміністративні кордони, що частково досягнена якась їхня політична ціль”
Ця ситуація свідчить про зростання напруженості в регіоні, що може мати серйозні наслідки для безпеки та стабільності. Важливо стежити за подальшими розвитками подій на Донбасі.
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- Оперативна інформація про бойові дії на фронті станом на 15 червня: втрати ворога, авіаудари, обстріли та успішні оборонні дії ЗСУ.
- Станом на 15 червня російські війська не проникли в Дніпропетровську область, бойові дії активні на Донеччині, зокрема на Покровському та Новопавлівському напрямках.
- Майор Роберт Бровді став командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ, планує амбітні завдання на перші 100 днів служби на Донбасі.