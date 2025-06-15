Рекордні бойові зіткнення на Новопавлівському напрямку – загострення на Донбасі

Про це в фері телемарафону “Єдині новини” речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов

Протягом останньої доби на Новопавлівському напрямку було зафіксовано рекордну кількість бойових зіткнень – 34. Цю інформацію 15 червня озвучив речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов під час телемарафону “Єдині новини”.

“Це свідчить про спроби російських окупантів просунутися до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Така активність зумовлена бажанням продемонструвати часткове досягнення їхніх “політичних цілей”. Вони дуже активно б’ються, щоб просто посунути фронт та лінію розмежування до адміністративних кордонів просто для того, щоб показати, що ось у них є вихід на ці адміністративні кордони, що частково досягнена якась їхня політична ціль” – Віктор Трегубов

Ця ситуація свідчить про зростання напруженості в регіоні, що може мати серйозні наслідки для безпеки та стабільності. Важливо стежити за подальшими розвитками подій на Донбасі.