Академія звукозапису прийняла понад 3600 нових учасників у 2025 році

Про це повідомляє Variety.

Національна академія мистецтва і науки звукозапису, відома також як Академія звукозапису, запросила понад 3600 нових учасників, серед яких артисти, автори пісень і продюсери. Вражаючі статистичні дані свідчать, що 49% нових членів – жінки, 56% – представники кольорових спільнот, а 60% – молодь до 40 років. Цю інформацію оприлюднив журнал Variety.

Гарві Мейсон молодший, генеральний директор Академії звукозапису, підкреслив, що членство в цій організації відкриває безліч можливостей для сучасних музикантів.

“Члени Академії отримують не тільки можливість вшанувати своїх колег номінаціями та нагородами «Ґреммі», а й доступ до практичного досвіду, розвитку навичок для просування своєї кар’єри, спілкування з колегами та наставниками в музичній індустрії, а також можливість бути частиною організації, яка формує майбутнє музики.” – Гарві Мейсон молодший

Нові учасники зможуть долучитися до різноманітних ініціатив Академії, які сприяють рівності, різноманітності та інклюзії, а також захищають права творців музики на федеральному та штатному рівнях. Вони матимуть можливість працювати разом з продюсерами, інженерами, авторами пісень і композиторами, а також підтримувати своїх колег у 12 містах, де розташовані члени академії.

Проте лише ті члени академії, які мають статус голосуючих (Recording Academy Voting Members), можуть брати участь у голосуванні за переможців премії “Ґреммі”. Серед нових запрошених членів Академії звукозапису – американська співачка та інфлюенсерка Еддісон Рей, мексиканський гурт Grupo Firme, репер Joey Bada$$, міжнародний жіночий гурт Katseye, співачка та авторка пісень Mariah The Scientist, а також комікеса і телеведуча Ніккі Ґлейзер.

Історія Академії звукозапису

Національна академія мистецтва і науки звукозапису, або Академія звукозапису, була заснована в 1957 році в США як організація для музикантів, продюсерів, інженерів та фахівців у галузі звукозапису.

Члени Академії мають можливість впливати на розвиток локальної музичної індустрії, підтримувати колег через адвокацію, пропонувати зміни до регламенту, а також балотуватися на різні посади.

Однією з найпрестижніших нагород, які вручає Академія, є “Ґреммі”, що існує з 1958 року і вважається однією з найвідоміших світових відзнак, порівнянною з “Оскаром” у кінематографії.

Академія звукозапису також є партнером-засновником Музею “Ґреммі”, неприбуткової організації, яка займається збереженням та просвітництвом в історії та значенні музики.

Нагадаємо, що минулого року співачка Jerry Heil стала членкинею Академії звукозапису, що надає їй право подавати свої треки на премію та брати участь у голосуванні.