Ліквідація наслідків дронової атаки в селі Таужне, Кіровоградська область

Як повідомляє Facebook-сторінка начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича

У селі Таужне, що в Кіровоградській області, тривають активні роботи з ліквідації наслідків дронової атаки, яка відбулася в ніч на 1 червня. Комісія проводить обстеження пошкоджених об’єктів, фіксуючи завдані збитки, а також організовує прибирання та відновлення інфраструктури.

Голова Голованівської районної адміністрації Ігор Ковердяга повідомив, що станом на 09:30 комісія Заваллівської селищної ради вже обстежила 13 з 16 пошкоджених будинків.

“Комісія складає акти про пошкодження. Також через обласну військову адміністрацію ми залучили дві міжнародні волонтерські організації, які мають приїхати та оформити населенню допомогу.” – Ігор Ковердяга

Найбільше постраждали незаселені будинки. Ігор Ковердяга зазначив, що електропостачання в селі залишилося без змін.

Він також поділився деталями атаки:

“Під час дронової атаки пролунали два сильні вибухи. Я спілкувався з місцевими жителями, які шоковані пережитим, адже це сільська місцевість. Основна проблема – це пошкоджені вікна, покрівлі будинків та паркани.” – Ігор Ковердяга

Згідно з інформацією начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, внаслідок атаки російської армії 1 червня в Голованівському районі було пошкоджено 16 будинків. Зруйновані покрівлі, вибиті вікна та двері, а також пошкоджені паркани.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Повітряна тривога в регіоні тривала з 22:40 31 травня до 4:53 1 червня.