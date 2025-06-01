Ліквідація наслідків дронової атаки в селі Таужне, Кіровоградська область

Як повідомляє Facebook-сторінка начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича
У селі Таужне, що в Кіровоградській області, тривають активні роботи з ліквідації наслідків дронової атаки, яка відбулася в ніч на 1 червня. Комісія проводить обстеження пошкоджених об’єктів, фіксуючи завдані збитки, а також організовує прибирання та відновлення інфраструктури.
Голова Голованівської районної адміністрації Ігор Ковердяга повідомив, що станом на 09:30 комісія Заваллівської селищної ради вже обстежила 13 з 16 пошкоджених будинків.
“Комісія складає акти про пошкодження. Також через обласну військову адміністрацію ми залучили дві міжнародні волонтерські організації, які мають приїхати та оформити населенню допомогу.”
Найбільше постраждали незаселені будинки. Ігор Ковердяга зазначив, що електропостачання в селі залишилося без змін.
Він також поділився деталями атаки:
“Під час дронової атаки пролунали два сильні вибухи. Я спілкувався з місцевими жителями, які шоковані пережитим, адже це сільська місцевість. Основна проблема – це пошкоджені вікна, покрівлі будинків та паркани.”
Згідно з інформацією начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, внаслідок атаки російської армії 1 червня в Голованівському районі було пошкоджено 16 будинків. Зруйновані покрівлі, вибиті вікна та двері, а також пошкоджені паркани.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
Повітряна тривога в регіоні тривала з 22:40 31 травня до 4:53 1 червня.