При підготовці нового розслідування до нашої редакції потрапила інформація, що стосується помічника парламентаря Арʼєва Олексія Погорілова. Інсайдери стверджують, що пан Погорілов причетний до розповсюдження наркотичних речовини.

Ми надіслали запит народному обранцю, аби розібратися та висвітлити тему усебічно. Питання, які адресували парламентарю:

Чи відомо Вам щось з цього приводу? Адже у ряді дописів пан Погорілов заявляє про давні дружні стосунки з Вами та з вашою родиною.

Чи не отримували Ви від пана Погорілов пропозицій вживання разом з ним наркотичних речовин?

Чи продавав Вам, або ж членам вашої родини пан Погорілов наркотичні речовини?

Чи готові Ви здати аналізи у сертифікованій лабораторії для перевірки на вживання наркотичних речовин?

Раніше “Межа” розповідала про близькі стосунки Арʼєва з його помічником. Погорілов називає нардепа близьким другом, тегає його у Facebook. Сам Погорілов відомий своїм звʼязком із сайтом “Миротворець”.