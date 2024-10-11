На що отримали відповідь: “інформація конфіденційна, розголошуємо лише з дозволу громадянки Петрової”. До слова, зверталися ми до Вʼячеслава Гузя, а відповів його заступник Дмитро Лемеш.
Насправді ж, відповідно до частини 8 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої не обмежений.
Підстави набуття громадянства визначаються Законом України «Про громадянство України», а відповідно інформація про правові підстави набуття громадянства Надією Петровою, є публічною, оскільки доступ до нормативно-правових актів необмежений.
Наша редакція просить міграційників діяти в межах закону та надати інформацію, що не є конфіденційною.