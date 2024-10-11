Працюючи над новим матеріалом, наша редакція досліджує випадок отримання українського паспорта Петровою Надією Миколаївною. Ми звернулися до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області з проханням трактувати підстави, на яких громадянка Російської Федерації у 2020 році стала українкою.

На що отримали відповідь: “інформація конфіденційна, розголошуємо лише з дозволу громадянки Петрової”. До слова, зверталися ми до Вʼячеслава Гузя, а відповів його заступник Дмитро Лемеш.

Насправді ж, відповідно до частини 8 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої не обмежений.

Підстави набуття громадянства визначаються Законом України «Про громадянство України», а відповідно інформація про правові підстави набуття громадянства Надією Петровою, є публічною, оскільки доступ до нормативно-правових актів необмежений.

Наша редакція просить міграційників діяти в межах закону та надати інформацію, що не є конфіденційною.