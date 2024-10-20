Центральна виборча комісія Молдови заявила, що станом на 19:50 20 жовтня проголосували понад 50% громадян країни.

Про це пише Newsmaker, посилаючись на дані ЦВК Молдови.

За її інформацією, станом на 19:54 проголосували вже 1 мільйон 506 тисяч 423 людини, тобто понад 50% громадян Молдови.

Згідно із законодавством Молдови, референдум визнається таким, що відбувся, за умови, якщо в ньому взяли участь не менш як третина виборців.

На референдумі вирішують, чи підтримують громадяни закріплення у Конституції Молодови курсу на її членство в Євросоюзі.

На референдумі громадянам поставили питання: “Чи підтримуєте ви зміну Конституції з метою вступу Молдови до Європейського Союзу?” Люди мали відповісти “так” чи “ні”.