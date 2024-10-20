Про це пише Newsmaker, посилаючись на дані ЦВК Молдови.
За її інформацією, станом на 19:54 проголосували вже 1 мільйон 506 тисяч 423 людини, тобто понад 50% громадян Молдови.
Згідно із законодавством Молдови, референдум визнається таким, що відбувся, за умови, якщо в ньому взяли участь не менш як третина виборців.
На референдумі вирішують, чи підтримують громадяни закріплення у Конституції Молодови курсу на її членство в Євросоюзі.
На референдумі громадянам поставили питання: “Чи підтримуєте ви зміну Конституції з метою вступу Молдови до Європейського Союзу?” Люди мали відповісти “так” чи “ні”.
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