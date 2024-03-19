Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відома українська телеведуча та співачка, яка родом з Одеси, перебралася в Росії ще у 2016 році. Зазначається, що зрадниця днями отримала паспорт РФ.

Підставою для надання їй громадянства країни-агресора став п’ятирічний шлюб з російським співаком Владом Топаловим.

Уродженка Одеси з 24 лютого 2022 року ігнорує російсько-українську війну, виправдовуючи це тим, що в неї з чоловіком різняться політичні погляди.