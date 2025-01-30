Про це повідомила співголова партії Євросолідарність Ірина Геращенко.
За її словами, ініціативу підтримали шість членів комітету, троє утрималися, один проголосував проти.
Раніше у партії Порошенка заявили, що Офіс президента дав вказівку депутатам від “Слуги народу” заблокувати його депутатську діяльність і позбавити можливості брати участь у засіданнях наступної сесії.
Скаргу до комітету подав нардеп Микита Потураєв, який вимагав усунути Порошенка за нібито образу депутата Богдана Яременка в особистій розмові.
У “Європейській Солідарності” зазначили, що Офіс президента зв’язувався з депутатами, які є членами регламентного комітету, щоб “забезпечити явку і правильне голосування”. У партії вважають ці дії влади політичним тиском і вибірковим підходом.
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