Комітет Верховної Ради з питань регламенту ухвалив рішення рекомендувати парламенту підтримати відсторонення лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка від участі в пленарних засіданнях на шість місяців.

Про це повідомила співголова партії Євросолідарність Ірина Геращенко.

За її словами, ініціативу підтримали шість членів комітету, троє утрималися, один проголосував проти.

Раніше у партії Порошенка заявили, що Офіс президента дав вказівку депутатам від “Слуги народу” заблокувати його депутатську діяльність і позбавити можливості брати участь у засіданнях наступної сесії.

Скаргу до комітету подав нардеп Микита Потураєв, який вимагав усунути Порошенка за нібито образу депутата Богдана Яременка в особистій розмові.

У “Європейській Солідарності” зазначили, що Офіс президента зв’язувався з депутатами, які є членами регламентного комітету, щоб “забезпечити явку і правильне голосування”. У партії вважають ці дії влади політичним тиском і вибірковим підходом.