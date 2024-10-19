Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерка юстиції Ольга Стефанішина вважає правильним проведення перевірок ТЦК та СП в клубах, ресторанах та на концертах.

Про це очільниця міністерства сказала в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

За словами Стефанішиної, є несправедливим бачити здорових чоловіків, які “насолоджуються життям”, поки інші воюють.

“Можливо, це в якійсь реальності правильно, можливо, у мене якесь є спотворене відчуття, але для мене це ненормально, особливо, коли мої рідні, близькі, друзі воюють”, — сказала міністерка.

При цьому, вона наголосила несправедливим є те, що під мобілізацію у першу чергу попадають ті люди, які справно платять податки, офіційно працевлаштовані й зареєстровані. Інші ж для системи “невидимі”.

“Інші просто ховаються. Ховаються й удають, що їх це [мобілізація] не стосується. Для мене це про справедливість якусь внутрішню”, — додала посадовиця й пояснила, що їй “некомфортно” перебувати у публічних місцях, де є такі представники чоловічої статі.

Стефанішина наголосила, що в Україні є потреба виконувати закон і є запит на справедливість, і в її оточенні є люди, які справно платять податки, живуть по закону, при цьому вони йдуть в ТЦК, стають на облік і виконують свій громадянський обов’язок.

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня в київському Палаці спорту відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після його завершення на виході на відвідувачів чекали співробітники ТЦК та СП разом із патрульною поліцією. Вони проводили перевірку військово-облікових документів у військовозобов’язаних.