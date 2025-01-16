16 січня 2025 року Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, розпочав прийом заяв про втрату близьких родичів через повномасштабне вторгнення.

Як повідомляє пресслужба Реєстру, родини, які втратили близьких, можуть подати заяви в категорії А2.1, що передбачає відшкодування за душевний біль та страждання, спричинені втратою члена сім’ї.

Це друга категорія заяв, відкрита до подання. Перша стосується пошкодження або знищення житлового нерухомого майна, однак її прийом тимчасово призупинено через кібератаку. Відновлення можливості подачі заяв за цією категорією очікується після відновлення роботи державних реєстрів.

Довідково про Реєстр збитків:

Реєстр створений під егідою Ради Європи згідно з Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/5 і є першим етапом створення механізму виплати компенсацій постраждалим від війни. До нього вже приєдналися 43 держави та Європейський Союз.

На цей час у Реєстрі зареєстровано приблизно 13 000 заяв за категорією “пошкодження або знищення житлового нерухомого майна”, загальна сума заявлених збитків становить понад 800 мільйонів євро.

Нагадаємо, 16 січня в Києві почнуть прибирати автівки, які були пошкоджені або знищені внаслідок російських дронових чи ракетних атак.