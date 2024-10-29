Дія спростила процедуру реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), зменшивши її тривалість з 20 до 5 хвилин.

Про це повідомила пресслужба Дії.

Серед оновлень:

Автоматичне визначення кінцевого бенефіціарного власника для засновників з часткою 25% і більше, які мають біометричний документ.

Автоматичне завантаження всіх наявних даних з реєстрів, що зменшує кількість необхідної інформації для введення.

Зручний інтерфейс із адаптованими підказками та оптимізованими етапами реєстрації для зниження ризику помилок.

Завдяки цьому процес реєстрації ТОВ через “Дію” став швидшим, простішим та зручнішим, дозволяючи підприємцям оформлювати свої компанії буквально за кілька секунд після подання заявки.