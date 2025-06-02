Реінтеграція військових після полону: підтримка та адаптація

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Повернення з полону – це лише початок нового етапу. Після звільнення українські військові проходять складний процес реінтеграції, який включає в себе адаптацію до мирного життя. Команда Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ активно підтримує захисників у цій нелегкій справі. Реінтеграція – це комплексний підхід, що охоплює медичну допомогу, відновлення документів, психологічну підтримку та постізоляційний дебрифінг.

Про те, як проходить цей процес, чому важливо уникати надмірних запитань і як військові вчаться знову довіряти, розповів керівник групи реінтеграції Дмитро Янталець.

Вихід з російського полону – це складний і тривалий шлях. Для звільнених військових важливо не лише фізично повернутися, а й психологічно відновитися. Цим займається група реінтеграції, очолювана Дмитром Янталцем.

“На перших етапах військові демонструють автоматичні реакції: ховають руки за спину, уникають зорового контакту. Це наслідки місяців або навіть років у полоні. Але вже за кілька днів починаються метаморфози – з’являються емоції, щира посмішка, змінюється зовнішній вигляд”. – Дмитро Янталець

Команда супроводжує звільнених 24/7 у перші тижні після повернення. За словами Янталця, реінтеграція – це не просто повернення до звичного життя, а процес відновлення, що складається з чотирьох основних блоків: медичного, адміністративного, психологічного та роботи з правоохоронними органами.

Медичний блок

Перший етап – стабілізація. Військовослужбовці проходять обстеження в медичних закладах, зокрема у військовому реабілітаційному госпіталі на Вінниччині. Тут їм проводять діагностику, за потреби – оперативні втручання, але основна мета – стабілізувати їхній стан.

Адміністративний блок

Під час перебування в медзакладах відновлюються документи: паспорт, військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій тощо. Також оформлюються довідки про перебування в полоні.

Психологічний блок

Звільнені отримують індивідуальні консультації, відвідують групові заняття, а їхні родини також залучені до процесу. Одне з ключових завдань – психоедукація, тобто пояснення, що з ними відбувається та як з цим впоратись.

Робота правоохоронців

Під час реінтеграції демонструють фототеки безвісти зниклих. Часто саме так вдається знайти сліди зниклих. Один з таких випадків стався нещодавно: звільнені впізнали на фото чоловіка, про якого не було жодної інформації. Його родина отримала надію – і подякувала за допомогу особисто.

“Реінтеграція – як конструктор. Щоб повернути людину до життя, потрібні всі складові. І щоб цей механізм працював злагоджено – має бути диригент. Саме цю роль виконує наша група”. – Дмитро Янталець

Перший місяць після звільнення з російського полону – це критично важливий етап адаптації до мирного життя. Дмитро Янталець розповів про алгоритм цього процесу:

“Можна уявити процес як систему фільтрації води – груба, середня і дрібна очистка. Ми працюємо на першому етапі, коли військовослужбовці тільки-но повернулись і починають усвідомлювати, що вони вільні”. – Дмитро Янталець

Цей етап триває приблизно місяць. Звільнені поступово проходять психологічну стабілізацію – так звану “декомпресію”, як у водолаза, що повертається на поверхню після глибокого занурення. У перші дні багато хто не вірить, що вже не в полоні.

“Чуємо історії, як прокидаються вночі, обливаються холодним потом, думаючи, що досі в камері. Потрібен час, аби усвідомити, що це не сон”. – Дмитро Янталець

У перший тиждень рекомендують дотримуватись інформаційного карантину – мінімізувати контакти з родичами й ЗМІ, щоб уникнути перевантаження. Це один з елементів психоедукації – пояснення того, що відбувається і чому.

Після стабілізаційного періоду військовослужбовці вирушають у відпустку або на подальше лікування. За законодавством, кожен має право обрати: залишитися у Збройних силах або звільнитися.

“Дехто розуміє, що через стан здоров’я не зможе повернутись у стрій. Інші – хочуть бути з родиною. Але багато хто усвідомлено вирішує продовжити службу”.

Від обраного шляху залежить формат постізоляційного супроводу. Якщо військовослужбовець залишається в армії – підтримку забезпечує його частина. Це включає юридичні консультації, психологічну допомогу, лікування, доступ до фахівців з ментального здоров’я.

У разі звільнення з військової служби, людина переходить до сфери відповідальності інших державних інституцій – зокрема, Міністерства у справах ветеранів та Міністерства соціальної політики.

Після звільнення з російського полону українські військові проходять постізоляційний дебрифінг. Його проводять фахівці групи реінтеграції Генерального штабу ЗСУ. За словами Дмитра Янталеця, це не просто розмова, а структурована бесіда, яка має чітку мету – допомогти людині безпечно почати говорити про пережите.

“Це бесіда, в якій є чіткий алгоритм. Ми розуміємо: перша розмова про полон – найскладніша. Захисні механізми психіки блокують спогади. Але поступово, крок за кроком, ми допомагаємо відновити хронологію подій”. – Дмитро Янталець

За його словами, метафорично дебрифінг можна порівняти з відкриванням кришки чайника – це спосіб дати вихід “токсичній парі” травматичного досвіду. Бесіди здебільшого відбуваються індивідуально, у безпечному просторі.

“Ми не проводимо розслідувань, ми не тиснемо. Наша задача – допомогти скласти мозаїку подій. Від першого дня в полоні до моменту обміну”. – Дмитро Янталець

Особливу увагу фахівці приділяють першому запитанню: “Що ви найбільше запам’ятали в день обміну?”

“Це момент, коли емоції виходять на поверхню – хтось плаче, хтось сміється, а хтось просто мовчить через хвилювання. Часто відповідями стають прості, але глибокі спогади: “Побачив український прапор”, “Почув рідну мову”, “Мене зустріли наші в пікселі”. – Дмитро Янталець

Завершується дебрифінг запитанням про майбутнє. Хтось мріє про власний барбершоп або роботу в бізнесі, інші – планують повернутися до війська.

Українські військові, які повертаються з російського полону, проходять складний етап відновлення. Психоемоційний стан кожного – унікальний, однак є спільні закономірності, розповів Дмитро Янталець.

За його словами, ризики розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР) існують, але вони не настільки високі, як очікувалося. Команда реінтеграції проводить опитування серед звільнених – двічі протягом їхнього місяця перебування у Центрі реінтеграції. У спеціальному опитувальнику військові самостійно оцінюють свій стан одразу після звільнення та ближче до виписки.

“Група ризику на старті може бути доволі великою, але до моменту завершення перебування у Центрі вона значно зменшується”. – Дмитро Янталець

У складі групи також працюють люди, які самі пройшли полон. Вони можуть на власному прикладі пояснити, як переживали цей досвід, і надати поради побратимам.

Виокремлюють три основні хвилі погіршення психоемоційного стану протягом першого року після звільнення:

Перша хвиля – приблизно через два тижні. Хоча люди вже вдома, з близькими, у безпеці, через виснаження нервової системи виникають депресивні настрої.

Друга хвиля – між третім і шостим місяцем. Тут важливо вчасно звернутись по допомогу. Спрацьовує психоедукація – підготовка до можливих емоційних станів.

Третя хвиля – ближче до року після звільнення. Часто виникає відчуття втрати орієнтирів, зниження мотивації.

Водночас Янталець звертає увагу на явище, відоме у психології як посттравматичне зростання – коли через переосмислення досвіду людина змінюється у позитивний бік. З’являються нові сенси, переоцінка цінностей, внутрішня сила.

“Це як у японській техніці “кінцуґі” – коли розбиту чашку склеюють і покривають золотом. Вона вже не така, як була, але стає витвором мистецтва. Так і люди, яких життя дуже сильно тисло: вони вже не колишні, але можуть віднайти нову форму себе”. – Дмитро Янталець

Після звільнення з полону українські військові повертаються не лише з пораненнями, а й із важким психоемоційним багажем. Як розповів Дмитро Янталець, головне завдання фахівців – допомогти воїнам відновитись, не завдаючи ще більшої шкоди.

“Ми фізично не вибухаємо, але у кожного є своя межа, – сказав Янталець. – І цю межу бажано не перетинати. Умовно – це токсична пара: спогади, емоції, біль. Її потрібно позбуватися поступово, без тиску”. – Дмитро Янталець

За словами військового, більшість звільнених військових готові говорити про пережите, але лише тоді, коли відчувають довіру до співрозмовника.

“Є ті, хто дуже закритий. І ми не змушуємо їх відкриватися. Реінтеграція – процес складний і делікатний. Навіть одне недоречне запитання може нашкодити”.

Дмитро Янталець розповів, що російські тюремники поєднують фізичні тортури з психологічним тиском. За його словами, головна мета – зламати волю, викликати у полонених зневіру, залякати, зробити їх непридатними до служби.

“Ми розуміємо, що фізичне і психологічне не існують окремо. Вони завжди йдуть разом. Але ми будуємо зворотний процес – повернення гідності, віри в себе, здатності жити далі”. – Дмитро Янталець

Серед історій, які особливо запам’ятались, Дмитро Янталець згадав розмову з правозахисником і журналістом Максимом Будкевичем, який провів у російському полоні понад два роки.

“Він розповідав, що навіть у неволі не полишав інтелектуальну діяльність: писав молитви українською мовою, читав лекції в уяві, трьома мовами – українською, англійською та французькою. Згодом, коли почав отримувати передачі, прочитав десятки книжок”. – Дмитро Янталець

Найбільше його вразила фраза Будкевича про те, що в полоні йому не вистачало часу, щоби завершити все задумане. Після повернення він активно ділиться своїм досвідом, розповідає про жахливі умови утримання і закликає світову спільноту не залишати тему українських полонених поза увагою.

“Він надзвичайно сильна людина. Приклад того, як навіть у неволі можна залишатись собою і зберегти внутрішню цілісність”. – Дмитро Янталець

Зі слів Дмитра Янталця, попри всі випробування, які пережила Україна в різні історичні епохи, вона збереглася – і так буде й цього разу. Але у повоєнний період українцям потрібно буде навчитися дбати одне про одного.

“Україна як держава збережеться. Все буде Україна. Але в цій Україні вже зараз важливо підтримувати ментальне здоров’я – це не абстракція, а життєва потреба”. – Дмитро Янталець

На його думку, психоемоційні наслідки війни необхідно опрацювати – аби не передати їх наступним поколінням як тягар.