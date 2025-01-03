Начальник штабу 12 бригади Національної гвардії України “Азов” Богдан “Тавр” Кротевич поділився своєю думкою щодо оцінювання ефективності командирів у бойових умовах. Він підкреслив, що втрати противника залежать від багатьох факторів, а оцінювання роботи командирів лише за статистикою втрат є недоцільним і може призвести до негативних наслідків.

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“Спробую пояснити цивільним, бо військовим точно все зрозуміло. Втрати противника на напрямку залежать від багатьох факторів. Так, один з них – це рішення командира. І якби це був єдиний фактор – тоді окей, можна було б зробити статистику втрат противника і втрат своїх сил, але… «о Боже, вона вже є!» вже ведеться і ГШ її має, і вона не публічна – що є повністю нормальним”, – зазначив він.

Кротевич пояснив, що ефективність бойових дій залежить від комплектації підрозділів, рівня підготовки особового складу, наявності техніки, морального стану бійців, географічних умов і багатьох інших чинників. Він зазначив, що інтенсивність бойових дій на різних напрямках також суттєво впливає на кількість втрат серед противника.

Крім того, важливу роль відіграє рішення старшого командування, яке може перекидати бригади між напрямками, забирати підрозділи або перекидати непідготовлених мобілізованих. Кротевич підкреслив, що у кожного випадку потрібно враховувати ці обставини та проводити детальний аналіз.

“Статистика повинна не заохочувати або карати, вона існує для АНАЛІЗУ – кожне питання треба вивчати окремо, чому так відбулось, чому там виходить, а тут не працює – і робити висновки, може людина не та, може умови не ті, може йому задачі такі ставили генерали «вперед вперед». І ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ЦЬОГО АНАЛІЗУ відбуваються якісь зміни в середині системи”, – написав військовий.

Кротевич застеріг, що перетворення статистики втрат у «рейтинги» може стати небезпечним, оскільки командири почнуть діяти на користь своїх показників, а не реальної ефективності підрозділів.