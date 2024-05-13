Верховна Рада України продовжує роботу над законопроєктом №9256-д, який передбачає ліквідацію КРАІЛ і посилення вимог до реклами азартних ігор.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками засідання робочої групи із законопроєкту №9256-д.

Законопроєкт N9256-д передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) і посилення вимог до реклами азартних ігор.

“Реклама буде заборонена. Повністю, окрім реклами безпосередньо в гральних закладах. Спонсорство також. Ще є невеликий лаг для дискусії про спонсорство спорту, але поки що скоріше ні, ніж так”, – написав Гетманцев.

Він зазначає, що введення обмежень для гравців підтримані майже повністю щодо часу гри, суми витрачених коштів, одного акаунту та гри військовослужбовців.

Підтримані заборони та обмеження для операторів, запропоновані НБУ та додаткові підстави анулювання ліцензій (податковий борг, застосування способу розрахунків іншого ніж готівковий або безготівковий). Істотно розширений механізм блокування нелегальних гральних сайтів.

Всі вищезазначені обмеження розповсюдженні в рівному ступені на лотереї.