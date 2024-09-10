Антикорупційні бюро та прокуратура завершили розслідування у справі про легалізацію частини хабара, який отримав колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

“НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної головою Державної фіскальної служби України за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу”, — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).

Згодом вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.

Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.