Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Хоча зростання присутнє на всіх ділянках, але найбільший пасажиропотік спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею.
Водночас суттєвої переваги в’їзду в Україну над виїздом не спостерігається. Упродовж доби державний кордон в обидва напрямки перетнули в середньому по 75 тисяч осіб, що призвело до виникнення черг.
Раніше ДПСУ повідомляла про значне накопичення транспорту в пунктах пропуску, зокрема:
- Найбільше навантаження – “Краківець”, “Шегині”, “Смільниця” та “Нижанковичі”.
- Трохи менше – “Грушів”, “Угринів” та “Раві-Руська”.
Прикордонники радять обирати менш завантажені пункти пропуску для швидшого перетину кордону.
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