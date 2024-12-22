Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

Хоча зростання присутнє на всіх ділянках, але найбільший пасажиропотік спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Водночас суттєвої переваги в’їзду в Україну над виїздом не спостерігається. Упродовж доби державний кордон в обидва напрямки перетнули в середньому по 75 тисяч осіб, що призвело до виникнення черг.

Раніше ДПСУ повідомляла про значне накопичення транспорту в пунктах пропуску, зокрема:

  • Найбільше навантаження – “Краківець”, “Шегині”, “Смільниця” та “Нижанковичі”.
  • Трохи менше –  “Грушів”, “Угринів” та “Раві-Руська”.

Прикордонники радять обирати менш завантажені пункти пропуску для швидшого перетину кордону.

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