Період різдвяних та новорічних свят спричинив рекордну кількість перетинів державного кордону. Лише за останню добу його перетнули 150 тисяч громадян, що є одним із найвищих показників за останні роки.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Хоча зростання присутнє на всіх ділянках, але найбільший пасажиропотік спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

Водночас суттєвої переваги в’їзду в Україну над виїздом не спостерігається. Упродовж доби державний кордон в обидва напрямки перетнули в середньому по 75 тисяч осіб, що призвело до виникнення черг.

Раніше ДПСУ повідомляла про значне накопичення транспорту в пунктах пропуску, зокрема:

Найбільше навантаження – “Краківець”, “Шегині”, “Смільниця” та “Нижанковичі”.

Трохи менше – “Грушів”, “Угринів” та “Раві-Руська”.

Прикордонники радять обирати менш завантажені пункти пропуску для швидшого перетину кордону.