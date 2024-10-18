У застосунку "Резерв+" з’явився сервіс рекрутингу, який дозволяє користувачам знайти найбільш відповідну вакансію в українських збройних силах серед тисяч можливих варіантів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У відомстві інформують, що завдяки співпраці з Lobby X сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони. На сьогодні кількість вакансій уже перевищує чотири тисячі та продовжує зростати.

“Резерв+” стає екосистемою сервісів для військовозобов’язаного. Яка допомагає йому розв’язувати питання у кілька кліків. Дає можливість знайти собі бригаду, у яку можна потрапити напряму, й посаду, на якій можна ефективно застосовувати свої знання та вміння. Це перша версія сервісу, поступово ми поліпшуватимемо його. Тому будемо раді почути фідбек користувачів”, — зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Як це працює

У Міноборони зазначили, що “Резерв+” допомагає користувачам обрати посади, які найкраще відповідають їхньому досвіду та вподобанням.

Для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, на якій людина знається найкраще. На основі цієї інформації й обраних навичок система за принципом “зі своїми знаннями – на своєму місці” індивідуально підбере найоптимальніші варіанти.

Застосунок містить детальний опис вакансій, зокрема й інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки в засобах масової інформації. Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко ухвалювати рішення: натиснути “плюс”, щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або “мінус” для її відхилення.

Оновлена версія “Резерв+” із сервісом рекрутингу доступна для завантаження в App Store і Play Market .