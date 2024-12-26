Професору Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка Микиті Василенку, якого звинувачують у сексизмі, незабаром винесуть другу догану, яка може стати підставою для звільнення.

Про це пише hromadske із посиланням на коментар ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова.

За словами ректора, під час засідання, що відбулося 26 грудня, Етична комісія вишу ухвалила такі результати, “як і має бути”. Водночас він додав, що другої догани поки немає, але сьогодні має підписати наказ про накладення адміністративного стягнення.

Бугров повідомив, що наказ про звільнення Василенка буде після того, як зареєструють наказ про другу догану. Перша догана, за словами ректора, була підписана 16 січня цього року. А два адміністративних стягнення впродовж року призводять до звільнення, пояснив Бугров.

Нагадаємо, скандал за участю Василенка розгорівся через його участь в ефірі YouTube-каналу, де він заявив, що “іноземні миротворці” нібито можуть покращити демографічну ситуацію в Україні. За словами професора, це можливо через “сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати, чоловіки яких або на війні вже загинули, або отримали поранення”. Василенко також порівняв можливу ситуацію з наслідками Другої світової війни, коли “від німецьких військовослужбовців народжувалися діти”.

У відповідь на ці висловлювання студентський парламент Інституту журналістики оголосив бойкот адміністрації, закликавши до негайних дій. Водночас Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міністерства освіти і науки з вимогою провести розслідування та забезпечити контроль за діяльністю університету.

Представники університету підтвердили, що перевірка буде здійснена, а її результати стануть відомі громадськості найближчим часом.