Ректор Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського Анатолій Мельниченко опинився в центрі скандалу через підозри у плагіаті. У дисертації виявили запозичення з російських праць та заміну термінів на українські аналоги.

Про це повідомив колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов.

Він вказав, що у дисертації Мельниченка під назвою “Перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму” містяться численні запозичення з російських джерел.

Аналіз, опублікований на ресурсі “Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях”, вказує, що матеріали, зокрема з російської праці про патріотичне виховання, використовувалися без належних посилань, а деякі російські терміни були замінені на українські еквіваленти.

Крім того, експерти виявили текстові збіги з книгою В. Н. Никитина та В. Л. Обухова “Религиоведение. Вероучения религий мира”, де було запозичено опис релігійної патології.