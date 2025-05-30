Релігійні переслідування на окупованих територіях Запорізької області: розслідування

В документальному фільмі-розслідуванні “Не буде Бога, крім їхнього” досліджуються релігійні переслідування на окупованій Росією частині Запорізької області.

Журналісти провели розслідування, в якому виявили колаборантів, що беруть участь у релігійних переслідуваннях на окупованих територіях Запорізької області, зокрема в Мелітополі. Ці особи можуть бути причетними до арештів, допитів та інших форм тиску на християн різних конфесій у місті.

У документальному фільмі «Не буде Бога, крім їхнього» журналісти спілкувалися з Артемом Шарлаєм, який очолює «відділ роботи з релігійними організаціями» в окупаційній адміністрації. Він представився як працівник російської православної організації, що прагне дізнатися більше про посадовців, які борються з «сектами».

Під виглядом боротьби з «сектами» в Мелітополі заборонили кілька протестантських церков, зокрема баптистську «Благодать», п’ятдесятницьку «Слово життя» та найбільшу протестантську церкву міста – «Нове покоління». Окупаційна влада також заборонила Українську греко-католицьку церкву, а священників і парафіян цих церков неодноразово затримували та змушували покинути місто.

Артем Шарлай, який родом із Запоріжжя, активно займається утисками українських церков. Він відомий своїми проросійськими поглядами, які відстоював ще з початку 2000-х років. Під час Революції Гідності він брав участь у «Антимайдані», а з початком війни приєднався до незаконних збройних формувань «ДНР». Після деякого часу, коли він зник з публічного простору, у 2022 році повернувся, щоб продовжити боротьбу з «сектами» на окупованих територіях.

«У мене є співробітник у відділі, який свого часу керував тутешнім центром „Діалог“ – центром допомоги жертвам деструктивних культів. І він мені дуже активно допомагає якраз у боротьбі із сектами. Такі люди навіть не в кожному регіоні кваліфіковані є. Його звати Андрій Вікторович Зінченко», – розповів Артем Шарлай у розмові з журналістами.

Розслідувачі знайшли у соцмережах фото Андрія Зінченка, підтвердивши, що він виступав проти релігійних організацій ще на початку 2000-х. Ймовірно, його центр «Діалог» співпрацював з Українською православною церквою Московського патріархату.

Ще одним співробітником відділу є В’ячеслав Литвиненко – молодий релігієзнавець, який вже проявляє себе як грамотний фахівець. Також у цій діяльності активно бере участь керівник департаменту, що контролює реєстрацію певних сектантських структур.

Журналістам не вдалося ідентифікувати В’ячеслава Литвиненка, а керівником департаменту є Олександр Данилов. До анексії Криму він працював на адміністративних посадах і мав проросійську позицію. Після початку повномасштабного вторгнення переїхав у Мелітополь, де очолив департамент внутрішньої політики окупаційної адміністрації.

Греко-католицький священник Олександр Богомаз впізнав Артема Шарлая серед чоловіків, які проводили у нього обшуки 1 грудня 2022 року. Після цих обшуків Богомаза примусово депортували з окупованої території за наказом «губернатора» Євгена Балицького.

Євген Балицький, колишній депутат Верховної Ради, який перейшов на бік Росії, підписав розпорядження про заборону церков і позбавив їх майна. Він координує переслідування українських церков у Мелітополі.

«Він знає Мелітополь, він же сам – мелітопольський, він знає вплив мелітопольських церков, він знає особисто людей, пасторів, священників, чим вони займалися. Я думаю, що його ненависть саме до того, що хтось намагається жити не так, як він собі уявляє, це просто його дратує. Тому злість на цих священників, злість на цих пасторів, дає йому оцю ненависть, вона підживлює його бажання зачистити все геть», – сказав у інтерв’ю Михайло Брицин, пастор забороненої Церкви «Благодать».

Наразі у приміщеннях колишніх церков розташовані органи російської окупаційної влади: у церкві «Нове покоління» – «Міністерство молоді Запорізької області», у церкві «Благодать» – «Міністерство культури», а в церкві «Слово життя» – департамент «Міністерства внутрішніх справ».