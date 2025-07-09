Помер Ігор Поклад – легендарний український композитор і Герой України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На 84-му році життя пішов з життя видатний композитор та Герой України Ігор Поклад. Про цю сумну новину повідомила його дружина Світлана. Важко знайти людину, яка б не знала його пісень, таких як “Зелен-клен”, “Два крила”, “Чарівна скрипка”, створених у співпраці з поетом Юрієм Рибчинським, а також “Мамо, вечір догоря” та “Кохана”, які принесли йому міжнародне визнання.

У 2022 році Ігор Поклад пережив російську окупацію у Ворзелі, де разом із дружиною та рідними тижнями ховався у підвалі під обстрілами. Світлана Поклад, яка була поруч з ним протягом 33 років, записала мемуари чоловіка і нещодавно видала книгу “По той бік роялю”. У своєму інтерв’ю вона розповіла про їхнє життя, знайомство, створення відомих пісень, дні окупації та сучасне життя подружжя.

Знайомство з Ігорем Покладом

Світлана народилася у Чернівцях, а згодом переїхала до Києва, де закінчила школу та вступила до університету на факультет філології. Вона познайомилася з Ігорем Дмитровичем, коли була студенткою другого курсу. Спочатку не впізнала його, адже його пісні співали її батьки та бабуся з дідусем. Ігор запросив її на перше побачення на футбол, що стало початком їхньої історії. Після майже десяти років розлуки, вони знову зійшлися наприкінці 80-х, і з того часу разом уже 33 роки.

Історії створення пісень

Багато хто вважає, що все почалося з пісні “Дикі гусі”, але насправді вона була однією з останніх. Першою стала “Зелен клен”, за нею з’явилися “Наречена” та “Чарівна скрипка”. Юрій Рибчинський ретельно підбирав слова для “Диких гусей”, переглядаючи сотні варіантів, перш ніж з’явилася знаменита фраза “ой, летіли дикі гуси”.

Пісня “Чарівна скрипка” створювалася в незвичних умовах: Ігор був жайворонком, а Юрій – нічною людиною. Перші рядки залишив Юрій, а Ігор написав акорди, але робота над піснею тривала роками. Врешті-решт її виконала Ніна Матвієнко, яка внесла свій унікальний внесок у запис.

Пісня “Мамо, вечір догоря” виникла завдяки співпраці Ігоря Поклада з Борисом Олійником і стала однією з найкращих у виконанні Ніни Матвієнко.

“Він говорив – скільки пісень мені снилося, але ліньки було встати і записати! І лише один раз за все життя він не полінувався, встав і записав мелодію. Награв на роялі, записав на магнітофон, і ліг спати. І це ‘Скрипка грає’, єдина пісня, яку він запам’ятав. ‘А так би в мене було не 150 пісень, а 1550’, – говорив він. Просто лінь було встати і записати (сміється).” – Світлана Поклад

Ігор Дмитрович не починав писати пісні одразу, а сідав за рояль, годинами грав класику, щоб налаштуватися на роботу. Він категорично не працював за піаніно, лише за роялем.

Про цензуру та авторське право

Цензури як такої не було, але існували обмеження щодо європейського впливу. Проте 99% пісень Ігоря Поклада написані українською мовою. Світлана розповіла про складнощі з авторським агентством і зустріч із президентом Володимиром Зеленським, який пообіцяв допомогу, але реальних змін не відбулося. За 2021 рік композитор отримав лише 400 гривень авторських гонорарів. Вона наголосила на необхідності реформування законодавства про авторське право в Україні.

Нова популярність пісень Ігоря Поклада

Незважаючи на заяви про те, що час Поклада минув, його пісні продовжують виконуватися і набирають нової популярності. На концертах молодь і діти знають його твори, що дуже тішить подружжя. Світлана зазначає, що сучасна естрада не завжди відповідає їхнім очікуванням, але все ж є приклади якісної музики.

Окупація Ворзеля у 2022 році

У ніч на 24 лютого 2022 року почалася війна. Подружжя пережило обстріли, ховаючись у підвалі власного будинку разом із родиною та друзями. Вони залишалися без води, світла і газу, але мали запаси їжі. Світлана згадує, як вони виживали, користуючись генератором і молячись про зв’язок, який з’явився лише на одному перехресті. Вони чекали на евакуацію, яка відбулася 11 березня 2022 року завдяки операції Головного управління розвідки України. Після евакуації російські окупанти зайняли їхній будинок, замінували кабінет Ігоря Дмитровича, знищили сад і клумби.

Життя після окупації

Після повернення у Ворзель у липні 2022 року подружжя почало відновлювати дім і сад. Світлана розповідає про лікування рослин і повернення атмосфери дому за допомогою музики. Вона також згадує про втрату матері та проблеми зі здоров’ям, які почалися після пережитого стресу.

Книга “По той бік роялю”

Світлана Поклад є авторкою книги, яка розповідає про життя і творчість Ігоря Поклада. Вона почала збирати матеріали ще десять років тому, а під час карантину активно працювала над текстом. Книга містить спогади, історії створення пісень, а також розповіді про друзів і події з життя композитора. Світлана вважає цю роботу своєю місією – зберегти пам’ять про Ігоря Дмитровича для майбутніх поколінь.

Також вона розповіла про подругу Алевтину Ковальчук, яка піднялася на Еверест із клавіром пісні “Моя Україна” Ігоря Поклада, що символічно підкреслює велич і значення творчості композитора.