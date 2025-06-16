Померла Ірина Маркова – видатна перекладачка балканської літератури

Як розповіла у Facebook редакторка Алла Костовська у своєму публікації

На жаль, світ втратив талановиту перекладачку Ірину Маркову, яка спеціалізувалася на балканських мовах. Вона тривалий час боролася з важкою хворобою, і про її смерть повідомила редакторка Алла Костовська.

“Я захоплююсь Іриною, її талантом, її цілеспрямованістю і тим світлом, яке вона несла усім. Вона відважно боролася з хворобою і її смерть нестерпно, жахливо несправедлива. У ці важкі часи так хотілося вірити в крихке диво, і так боляче від того, що воно не сталося. Співчуваю рідним і близьким, це непоправна, величезна втрата. Вічна пам’ять Ірині”, – написала вона. – Алла Костовська

Ірина була не лише професіоналом у своїй справі, а й надзвичайно доброю людиною, яка завжди вміла дарувати радість оточуючим. Її сміх і віра в людей залишаться в пам’яті багатьох.

Редакторка також зазначила, що незабаром у видавництві “Комора” вийде українське видання роману “Рід” Мілєнка Єрґовича, над яким Ірина працювала останнім часом.

“Вона все-таки їх доробила, правки до книжки. Мала ускладнення після чергової операції, не могла говорити, їсти й пити, але працювала над книжкою своєї мрії. Вона перекладала її в лікарні рік тому, зізнавалася, що саме це її тримало. А нещодавно писала мені, що не забуває про «Рід» ні на мить і повернеться до роботи, щойно зможе тримати ноут”, – додає у власному пості письменниця і редакторка видавництва Ольги Лилик. – Ольга Лилик

Співчуття висловив також журнал “Міст: Україна – Балкани”, який мав честь публікувати інтерв’ю з Іриною про балканську літературу та мистецтво перекладу.

“Ірина сказала: «Робота перекладача полягає в першу чергу в тому, щоб текст заговорив українською, максимально передати стиль, настрій, думки, які хотів донести письменник, а текст має бути органічним»”, – йдеться у дописі. – Журнал “Міст: Україна – Балкани”

Часопис також анонсував, що незабаром оприлюднить повне інтерв’ю з перекладачкою.

Серед значних перекладів Ірини Маркової можна згадати “Жертвам сниться велика воєнна перемога” та “Пси на озері” Мілєнка Єрговича, “Ніби мене нема(є)” Славенки Дракуліч, “Азартні ігри з долею” Іво Брешана та інші.

У 2022 році Ірина стала натхненницею та співзасновницею видавництва “КоїМояКай”, яке спеціалізується на перекладі літератури з балканських країн. У грудні 2024 року видавництво випустило першу книжку – роман “50 цигарок на честь Єлени” хорватської письменниці Марини Вуйчич. Робота над цим проектом розпочалася за рік до того, але була призупинена через діагностовану онкологію Ірини.