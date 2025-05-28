Вшанування пам'яті Ірини Цибух: хвилина мовчання 29 травня в Україні

Про це повідомили на Instagram-сторінці громадської організації “Вшануй”

29 травня відзначається річниця загибелі Ірини Цибух, журналістки та парамедикині “Госпітальєрів”. В Україні в цей день проведуть хвилину мовчання на її пам’ять. Про це стало відомо з повідомлення на Instagram-сторінці організації “Вшануй”.

В організації підкреслили, що Ірина була не лише голосом пам’яті, а й активним творцем цієї пам’яті, щоденно нагадуючи про важливість ритуалів як відповідальності живих перед тими, хто пішов.

Хвилина мовчання розпочнеться о 08:50 в різних містах України:

Київ: перетин вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького

Львів: Поле почесних поховань (Марсове поле)

Хмельницький: вулиця Проскурівська 4/3, ТЦ “Дитячий світ”

Хорол: на перехресті вулиці Соборності

Харків: перехрестя вулиць Сумської та Свободи

Вінниця: перехрестя вулиць 600-річчя та Кепецької

Полтава: вулиця Небесної сотні, 17 (біля театру імені Гоголя)

Коростишів: перетин вулиць Київська та Героїв Небесної Сотні

Миргород: перетин вулиць Гоголя та Незалежності (біля “Сільпо”) та вулиця Гоголя (біля зупинки “Україна”)

Рівне: майдан Незалежності, біля памʼятника Тарасу Шевченку

Крім того, акція відбудеться 31 травня о 08:50 у таких містах:

Дніпро: перехрестя Яворницького та Грушевського (за Пасажем)

Рівне: майдан Незалежності, біля памʼятника Тарасу Шевченку

Біла Церква: від ТЦ “Гермес” до перехрестя вулиць Ярослава Мудрого та бульвару Михайла Грушевського

Одеса: Залізничний вокзал (перед головним входом)

Організатори закликають зупинитися, помовчати та віддати шану Ірині та всім, хто не з нами. Це важливий крок у вшануванні пам’яті.

Про Ірину Цибух

Ірина Цибух, яка 1 червня 2024 року мала б відзначити своє 26-річчя, народилася у 1998 році у Львові. Вона закінчила Національний університет “Львівська політехніка” і з 2017 року працювала у команді Суспільного, займаючись міжрегіональними спецефірами, реалізацією грантових проєктів, зйомкою документальних фільмів та медіаосвітою.

Окрім роботи, Ірина активно брала участь в освітніх проєктах, які сприяли розвитку критичного мислення та медіаграмотності серед дітей.

Під час повномасштабного вторгнення Росії вона перебувала на сході України, де 22 та 23 лютого 2022 року презентувала документальний фільм про дітей з віддалених сіл Донеччини та Луганщини.

Ірина повернулася до добровольчого батальйону “Госпітальєри”, де з 2014 року проходила кілька ротацій на передовій, забезпечуючи евакуацію поранених та надаючи домедичну допомогу.

Разом із колегами з Суспільного вона стала переможницею конкурсу “Честь Професії” у 2021 році в категорії “Найкраща публіцистика в локальному медіа” та фіналісткою в номінації “Найкращий репортаж” у 2018 році.

У листопаді 2023 року Ірина отримала орден “За заслуги” III ступеня від президента України, а у березні 2024 року стала лауреаткою премії “УП 100. Сила жінок”.