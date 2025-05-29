Ірина Цибух: пам'ять про журналістку та госпітальєрку, яка віддала життя за Україну

8 грудня 2023 для видання “Детектор медіа”

29 травня 2025 року відзначається річниця загибелі Ірини Цибух – журналістки, госпітальєрки та активістки, яка залишила значний слід у серцях багатьох. У пам’ять про неї в Києві, Львові, Харкові, Вінниці, Тернополі, Хмельницькому, Полтаві та інших містах пройшли акції, що вшановують її пам’ять.

У архівному відео, яке збереглося, батьки Ірини – Оксана та Володимир Цибухи, а також її брат Юрій, поділилися спогадами про свою доньку. Вони розповіли про її відданість Україні, любов до рідного Донбасу та про те, як сприймали її роздуми про можливу загибель і посмертні прохання.

Ірина Цибух з’явилася на світ у 1998 році у Львові. Вона закінчила Національний університет “Львівська політехніка” і приєдналася до команди Суспільного у 2017 році. Її діяльність охоплювала роботу з філіями, підготовку міжрегіональних спецефірів, реалізацію грантових проєктів, зйомку документальних фільмів та навчання медіа. Окрім професійної діяльності, вона активно брала участь в освітніх проєктах, що сприяли розвитку критичного мислення та медіаграмотності серед дітей у школах.

У грудні 2023 року Ірина в інтерв’ю “Детектор медіа” зізналася: “Мене мотивує бажання працювати, адже іншого життя для себе не бачу. Це про відстоювання гідності та пам’яті загиблих побратимів.”

Повномасштабне вторгнення застало Ірину на сході України. 22 та 23 лютого 2022 року вона презентувала свій документальний фільм про дітей із віддалених сіл Донеччини та Луганщини, яким бракує інклюзії. Після цього вона повернулася до добровольчого батальйону “Госпітальєри”, де здійснила кілька ротацій на передовій, рятуючи поранених та надаючи домедичну допомогу.

В інтерв’ю для “ELLE Україна” Ірина підкреслила: “Я така ж молода дівчина, як будь-яка у Франції чи Іспанії. Ми відрізняємося лише тим, що на нашому кордоні тоталітарний режим, який напав на країну, яку я люблю. Я хочу жити тут і захищати свою країну.”

Ірина неодноразово ризикувала своїм життям, рятуючи бійців під час евакуацій. Вона активно інформувала медіа про роботу парамедиків у зоні бойових дій та навчала добровольців домедичній допомозі.

У жовтні 2023 року в інтерв’ю виданню “Букви” Ірина зазначила: “Щоб не бачити війну, треба бути сліпим. Участь у війні – це обов’язок, і мені шкода тих, хто вважає, що їх це не стосується.”

Разом із колегами з Суспільного Ірина стала переможницею конкурсу “Честь Професії” у 2021 році в категорії “Найкраща публіцистика в локальному медіа” та фіналісткою у номінації “Найкращий репортаж” у 2018 році. У листопаді 2023 року вона була нагороджена орденом “За заслуги” III ступеня, а в березні 2024 року стала лауреаткою премії “УП 100. Сила жінок”.