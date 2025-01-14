Заяву принцеса зробила під час відвідування лікарні, де проходила хіміотерапію, висловивши подяку працівникам медичного закладу за “винятковий” догляд.

“Я відчуваю полегшення від того, що зараз перебуваю в ремісії, і я продовжую зосереджуватися на одужанні. Кожен, кому поставили діагноз “рак”, знає, що потрібен час, щоб пристосуватися до нового життя”, – зазначила Кейт.

Вона також подякувала своїм шанувальникам за постійну підтримку.

В березні Кейт Міддлтон оголосила, що у неї діагностували рак, з того часу зʼявилась на публіці лише один раз.