Ремісія після лікування від раку: принцеса Уельська повідомила про свій стан здоров’я
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що вона перебуває на стадії ремісії після початку лікування від раку цього року.
Вівторок, 14 січня 2025, 21:43
Теги: Кейт Міддлтон, принцеса Уельська
Про це вона Про це вона повідомила
на своєму акаунті у X (Twitter).
Заяву принцеса зробила під час відвідування лікарні, де проходила хіміотерапію, висловивши подяку працівникам медичного закладу за “винятковий” догляд.
“Я відчуваю полегшення від того, що зараз перебуваю в ремісії, і я продовжую зосереджуватися на одужанні. Кожен, кому поставили діагноз “рак”, знає, що потрібен час, щоб пристосуватися до нового життя”, – зазначила Кейт.
Вона також подякувала своїм шанувальникам за постійну підтримку.
В березні Кейт Міддлтон оголосила, що у неї діагностували рак, з того часу зʼявилась на публіці лише один раз.