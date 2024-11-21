“la princesse lointaine” про те, що іноді свідомо ігноруєш купу червоних прапорців (якщо не величезне вирви-око червонюще рядно розміром з дев’ятиповерховий будинок), бо просто хочеш любові.

Іра Панчук (авторка музики й тексту):

“ЕР про те, як я з “далекої принцеси” наважилася стати “близькою”. Пішла на компроміс з собою.

Одного разу я вже намацала свої особисті кордони, уже вчилася їх відстоювати, не бути зручною лялечкою (“кричу” – гнів), уже давала собі обіцянку свідомо не повторювати самодеструктивні патерни поведінки.

Живучи у війні, під тиском також і дорослішання у світі, де все навколо розвалюється; де кількість смертей близьких людей на рік уже перевалює за допустиму норму (такої норми не існує), інколи хочеться відчути себе сильно живою.

Я поїхала у Париж на тиждень, аби трошки почистити голову й подумати. Загалом, між паризькими вуличками не знайшлося місць комфортніших за готичні собори й кладовища. Ніби мертві набагато більш відкриті до сприйняття і співпочуття, ніж живі. страшенно відчулася скоротечність життя й часу, і подумалося, що все ж, “була-не-була” (“деліре” – компроміс у роздумах).

І знову, перетворившись на лялечку, але вже з очевидним шлейфом самоіронії, іду назустріч коханню; не так до конкретної людини навіть в обійми підскоком, а до самого явища, акту, до трансцендентного досвіду (“ляля” – компроміс на ділі).

Закриваючи самій собі рота, не слухаючись інтуїції – осліпла (“сліпі почуття, на серці кроти”). Купалась у цьому дозволі самій собі бути любленою, бути справжньо-близькою, звісно ж, відпустивши контроль. І це було красиво й приємно доволі, аби трошечки полікуватися, відродитися. зрештою, пластир відірвався раптово:

“я плакала з горя, а ти!

а ти

з щасливости”

Зрештою, звісно, обертається якнайгірше: передчуття ніколи не брешуть. (“зараза” – депресія). У цьому треці доволі буквально висловлююся про все, що довелось прожити і осмислити:

“міняюся позами з речима на підлозі

розкидана пом’ята повторюю по колу фрази

заповнюю паузи…”

Також про те, як сильно хочеться закритись, заховатись, ніколи більше не мати “людського стосунку” з кимсь; бачити в близькості тільки ворога й найбільше зло:

“сад людських утіх трактуй як тортури

і дама що марно адама коха

нерозумна натура

не будь дура”

Про стан, коли хочеться здерти із себе шкіру; коли ти не можеш змити з себе цей досвід; коли ти з ним один на один, і потрібно обрати – ніколи знову чи все ж залишатися вразливою, відкритою, проживати людський досвід цілісно, повно, з усіма болями й прикрощами:

“бажання спинити спинитись і більше без смаку рвоти

вагання усіх за і проти”.

Смирення й спокій приходить із треком “любови більше” (прийняття). Тут про готовність і рішення все ж ділитися, роздавати частиночки себе іншим, хай що чекає попереду. Бо “буде ляпас чи цілунок” – це вже не твоя відповідальність. А за реакціями інших людей слідкувати не варт (“хочу-не хочу полишу, у них свої херувими. візьми, я не носитимусь з ними”), адже твоя задача в цьому світі – віддати любов. І отримати, звісно, але це вже непідконтрольно конкретно тобі.