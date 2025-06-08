Помер Ділявер Сеттаров – видатний кримськотатарський актор і заслужений артист України

Про його смерть повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

8 червня 2025 року в окупованому Криму на 72-му році життя відійшов у вічність Ділявер Сеттаров – видатний кримськотатарський актор, заслужений артист України та талановитий виконавець народних пісень.

Про його смерть повідомив Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Ділявер Сеттаров з’явився на світ 22 грудня 1953 року в умовах вигнання. Він здобув професійну музичну освіту в Ташкентській державній консерваторії, де почав свою кар’єру як соліст опери. Після повернення до Криму став одним із перших акторів Кримськотатарського академічного музично-драматичного театру, де працював з моменту його заснування.

Сеттаров вражав глядачів своєю здатністю виконувати як драматичні, так і комедійні ролі. Протягом своєї кар’єри він зіграв безліч образів у театрі, телесеріалах та художніх фільмах, зокрема в проєктах студії Qaradeñiz Production. Його сценічна мова, щирість та глибина емоцій завоювали серця глядачів не лише в Україні, а й серед кримськотатарської діаспори.

Чин похорону (джаназе) відбудеться 9 червня за адресою: масив Ак’месджит, вул. Озенбаша, 20.