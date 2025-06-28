Помер Ігор Калинець – видатний поет і дисидент України

Про це повідомив у Telegram-каналі мер Львова Андрій Садовий.

28 червня 2025 року у Львові помер видатний поет, письменник, дисидент та лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Ігор Калинець. Йому було 85 років.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про цю сумну новину у своєму Telegram-каналі:

“На 86-му році життя відійшов у вічність Ігор Калинець – почесний громадянин міста Львова, поет, письменник, дисидент, багаторічний політв’язень радянських таборів. Разом із Іриною Калинець вони стали голосом української гідності у найтемніші часи. Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким.”

Донька Ігоря Калинця, Дзвінка-Калинець-Мамчур, також підтвердила цю новину у Facebook.

Ігор Калинець був одним із ключових представників пізньошістдесятницької генерації та дисидентського руху в Україні. Він не лише писав поезію та прозу, але й був політв’язнем, а також почесним доктором Львівського національного університету імені Івана Франка. Відомо, що він відмовився від Ордену Ярослава Мудрого IV ступеня на знак протесту проти зросійщення.

Поет народився 9 липня 1939 року в Ходорові, що на Львівщині. У 1956–1961 роках він навчався на філологічному факультеті Львівського університету, а після закінчення працював в обласному архіві.

У 1972 році, за участь у дисидентському русі, Ігоря Калинця засудили до 6 років ув’язнення суворого режиму та 3 років заслання. Він відбував покарання у концтаборах у Пермі разом із такими відомими дисидентами, як Іван Світличний, Василь Стус, Микола Горбаль та Степан Сапеляк. Заслання проходило разом із дружиною Іриною Стасів-Калинець у Забайкаллі.

Вийшов на волю у 1981 році, а реабілітований був у 1990 році. Після повернення до Львова він працював у Львівській науковій бібліотеці імені В. Стефаника.

З 1987 року Ігор Калинець активно сприяв відродженню культурного та громадського життя Львова, організовуючи акції пам’яті видатних українських діячів, а також брав участь у виданні журналу “Євшан-зілля”.

За збірку вибраних поезій “Тринадцять аналогій” (1992) поет отримав Державну премію України імені Тараса Шевченка. Він також писав вірші для дітей.

У 2019 році, з нагоди ювілею, мер Львова Андрій Садовий вручив Ігорю Калинцю почесну відзнаку “Золотий Герб міста Львова”.

Додаткову інформацію про час і місце прощання з Ігорем Калинцем буде повідомлено пізніше.