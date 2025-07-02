Репатріація тіл загиблих військових: Україна повернула Росії понад 6000 тіл

Як повідомив у своєму телеграм-каналі очільник МВС Ігор Клименко

Нещодавно під час процесу репатріації тіл загиблих, експерти Національної поліції України виявили два тіла, на яких були знайдені військові жетони Збройних сил Російської Федерації з номерами АВ 846408 і АВ 449638. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі.

Після проведення всіх необхідних перевірок та експертиз, українська сторона повернула ці тіла російській стороні, дотримуючись гуманітарних принципів та домовленостей щодо репатріації.

Клименко зазначив, що наразі Україна не отримала підтвердження від Росії про те, що рідні загиблих військових були сповіщені про повернення їхніх тіл на територію РФ.

Він також звернувся до родин російських військовослужбовців, які можуть впізнати номери жетонів і не отримали тіла своїх близьких:

“Перед передачею тіл ми відібрали ДНК-зразки. Якщо у вас є підстави вважати, що один із загиблих – ваш родич, ми радимо невідкладно звернутися до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP). Після цього ми зможемо офіційно підтвердити, що саме це тіло перебувало на території України та було передане російській стороні.” – Ігор Клименко

Крім того, Клименко висловив припущення, що російська влада може приховувати факти репатріації тіл загиблих або навіть “утилізувати тіла”, щоб зменшити виплати компенсацій родинам загиблих.

“Нам не потрібні тіла російських військових. Україна і надалі буде проводити ретельні перевірки та експертизи і повертати тіла убитих росіян назад російській стороні.” – Ігор Клименко

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ зазначав, що під час повернення тіл загиблих українських військових, російська сторона також передає тіла загиблих російських солдатів, що ускладнює процес ідентифікації.

“Росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску. Ворог навмисно ускладнює нам ідентифікацію, породжує хаос, змішує тіла російських військових з тілами українців.” – Ігор Клименко

Під час переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про репатріацію тіл у форматі “6 000 на 6 000”. В подальшому відбулися кілька репатріаційних заходів, під час яких були повернуті тіла українських громадян, включаючи військових.

Зокрема, за кілька днів було повернуто:

13 червня – 1200 тіл;

14 червня – 1200 тіл;

15 червня – 1200 тіл;

16 червня – 1245 тіл.

У Координаційному штабі повідомили, що репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена. Загалом в межах цих домовленостей було повернуто 6057 тіл.