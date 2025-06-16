Репатріація тіл загиблих та обміни полоненими за Стамбульськими домовленостями

Його заяву російське державне агентство ТАСС

В Україні відбулася репатріація ще 1245 тіл загиблих. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що завершено репатріаційні заходи, передбачені Стамбульськими домовленостями.

Згідно з інформацією, наданою Росією, ці тіла належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. У найближчий час слідчі органи разом з експертами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Цей процес став можливим завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ДСНС та інших структур сектору безпеки та оборони.

Голова російської делегації на переговорах у Стамбулі, Володимир Мединський, зазначив, що Україна передала Росії 78 тіл загиблих російських військових. Міністерство оборони Росії також повідомило про готовність передати Україні ще 2239 тіл військовослужбовців.

За даними Координаційного штабу, російська сторона не надала списки загиблих перед обміном, тому Україні доведеться самостійно встановлювати особи загиблих у рамках репатріаційних заходів.

Обміни та домовленості у Стамбулі

2 червня під час переговорів у Стамбулі Україна та Росія досягли домовленості про обмін у форматі 1000 на 1000, а також про додатковий обмін 200 на 200 військовополонених. Сторони також погодили репатріацію 6000 тіл загиблих з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін, проте Координаційний штаб спростував ці звинувачення.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, під час якого додому повернули військових віком до 25 років. 10 та 12 червня пройшли етапи обміну тяжкопораненими та тяжкохворими військовополоненими.

11 червня відбулася репатріація 1212 тіл загиблих українських військовослужбовців, в той час як Росія отримала 27 тіл. Сторони домовились про репатріацію у форматі 6000 на 6000 тіл.

14 червня відбувся обмін полоненими, під час якого додому повернули тяжкохворих та тяжкопоранених, деяким з яких до 25 років. Того ж дня до України повернули тіла ще 1200 загиблих, серед яких були військовослужбовці.

15 червня Україна отримала тіла ще 1200 загиблих, серед яких також є військові.