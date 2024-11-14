Американський виконавець Yeat відтворив образ снайпера В’ячеслава Ковальського, що встановив світовий рекорд з дистанції снайперського пострілу у 2023 році.

Про це повідомляє United24.

Популярний американський репер Yeat поділився тизером свого нового музичного відео FLYTROOP, де він відтворює знамените фото українського снайпера В’ячеслава Ковальського. Щоб підкреслити референс, Yeat також опублікував порівняльне фото свого образу та оригінальне зображення Ковальського, яке стало популярним завдяки публікації в The Wall Street Journal.

В’ячеслав Ковальський, колишній бізнесмен та нині снайпер у контррозвідці СБУ, у 2023 році встановив світовий рекорд на Херсонщині. Він вразив ціль з відстані 3,8 км, і цей постріл тривав близько 9 секунд. Для рекордного пострілу Ковальський використовував українську снайперську гвинтівку Володар обрію, довжиною 1,82 метра, а патрон, який застосовують для цієї зброї, має довжину 16 сантиметрів.

Yeat, справжнє ім’я Ноа Олівер Сміт, став популярним у 2021 році завдяки вірусним хітам Money So Big та Get Busy на TikTok. Його альбом 2 Alive і мініальбом Lyfe дебютували у Топ-10 чарту Billboard 200, а реліз Afterlyfeувійшов до Топ-4. Крім того, Yeat відомий своєю співпрацею з такими зірками, як Дрейк, Lil Uzi Vert, Quavo, Young Thug, Don Toliver та Childish Gambino.