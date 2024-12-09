Про це пише видання NBC News.
Зазначено, що федеральний позов був поданий ще в жовтні до Південного округу штату Нью-Йорк, де відповідачем був вказаний Шон Комбс. Однак у неділю до списку відповідачів додали й Шона Картера.
Джей-Зі та Пі Дідді, як стверджує позивач, адвокат Том Базбі, нібито зґвалтували дівчинку на домашній вечірці, організованою Шоном Комбзом. Це сталося після церемонії нагородження MTV Video Music Awards у Нью-Йорку.
Відзначається, що перед вечіркою вона підписала угоду про нерозголошення, щоб потрапити на захід. Після того, як вона потрапила на вечірку, їй запропонували напій, після вживання якого вона відчула запаморочення і вирушила до іншої кімнати.
Стверджується, що згодом до дівчинки прийшли Комбз та Картер та вчинили насильство.
“Ви припустилися жахливої помилки в судженнях, вважаючи, що всі “знаменитості” однакові. Ми не граємо в такі ігри. У нас дуже суворі кодекси й честь. Ми захищаємо дітей”, — заявив Картер.
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