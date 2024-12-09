Реп-виконавця Jay-Z (справжнє ім’я — Шон Картер) звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Ймовірно, це відбулося у 2000 році. Стверджується, що нібито співучасником злочину став P. Diddy (Шон Комбз), якого нещодавно звинуватили у влаштуванні секс-вечірок.

Про це пише видання NBC News.

Зазначено, що федеральний позов був поданий ще в жовтні до Південного округу штату Нью-Йорк, де відповідачем був вказаний Шон Комбс. Однак у неділю до списку відповідачів додали й Шона Картера.

Джей-Зі та Пі Дідді, як стверджує позивач, адвокат Том Базбі, нібито зґвалтували дівчинку на домашній вечірці, організованою Шоном Комбзом. Це сталося після церемонії нагородження MTV Video Music Awards у Нью-Йорку.

Відзначається, що перед вечіркою вона підписала угоду про нерозголошення, щоб потрапити на захід. Після того, як вона потрапила на вечірку, їй запропонували напій, після вживання якого вона відчула запаморочення і вирушила до іншої кімнати.

Стверджується, що згодом до дівчинки прийшли Комбз та Картер та вчинили насильство.