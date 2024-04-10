Міжнародна організація "Репортери без кордонів" (RSF) виступила з закликом до проведення незалежного та ретельного розслідування справи журналіста "Слідства.Інфо" Євгенія Шульгата, якому намагалися вручити повістку після публікації розслідування про майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Про це стало відомо з заяви RSF.

Жанна Кавельє, керівниця відділу Східної Європи та Центральної Азії RSF, відзначила, що ця справа є спробою залякування журналіста та закликала до проведення незалежного розслідування.

“Ця справа є серйозною спробою залякування, спрямованою на відмову журналістів від публікації розслідувань, під загрозою мобілізації. Українські медіа-розслідувачі відіграють важливу роль у країні, як щодо військових злочинів, так і щодо боротьби з корупцією. Хоча відкриття розслідування українським правосуддям є першим кроком, RSF закликає провести його незалежно, ретельно та прозоро, щоб виявити винних і забезпечити, щоб подібні загрози не повторилися”, — зазначила Жанна.

Це не перший випадок, коли “Репортери без кордонів” виступають проти погроз та тисків на ЗМІ. Організація вже раніше засуджувала подібні дії та відзначала погіршення ситуації зі свободою преси в Україні через напади на журналістів.

Україна, за даними RSF, посідає 79 місце серед 180 країн у Всесвітньому індексі свободи преси за 2023 рік. Незважаючи на покращення прозорості та плюралізму у медіаландшафті, загрози та переслідування журналістів ще завдають шкоди свободі слова в країні.

Спеціалізовані служби України розпочали розслідування інциденту з журналістом “Слідства.Інфо”, а також відсторонили від посад керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Він також буде проходити службу на фронті разом зі спецпідрозділом “Альфа” під час проведення перевірок.

Журналіст Євгеній Шульгат та його колеги намагаються забезпечити захист прав і свобод ЗМІ у країні, звертаючись до відповідних установ і вимагаючи ретельного розслідування цього інциденту.