Репресії в Криму 2025: затримання та звинувачення у державній зраді

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В окупованому Криму продовжується активна кампанія репресій проти місцевих жителів. Російські силовики затримують людей за проукраїнські висловлювання в соціальних мережах, звинувачуючи їх у “державній зраді”, “екстремізмі” та “виправданні тероризму”.

Огляд незаконних затримань та вироків, винесених мешканцям півострова за минулий тиждень, демонструє серйозність ситуації.

ФСБ повідомила про затримання двох кримчан, народжених у 1977 та 1993 роках, яких підозрюють у передачі даних про об’єкти критичної інфраструктури та військову техніку Службі безпеки України. За версією слідства, вони надсилали фото, відео, геолокації та інформацію про військовий персонал.

“Від затриманих отримано свідчення зізнання. Обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.” – Окупаційне відомство ФСБ

Їх звинувачують за статтею про державну зраду, а окупаційні ЗМІ стверджують, що фігурантів “завербували через Telegram”.

У Керчі порушено справу проти місцевого жителя за “виправдання тероризму” через коментар у Telegram, де він нібито схвально висловився про атаку дронів на Кремль.

“Лінгвістична експертиза підтвердила наявність у повідомленні ознак виправдання тероризму.” – УФСБ по Криму

Чоловікові загрожує до 7 років ув’язнення, у нього вилучили комп’ютерну техніку.

У Севастополі прокуратура висунула обвинувачення двом жителям Керчі у підготовці диверсій та державній зраді. Їх звинувачують у співпраці з ГУР МО України, плануванні вибухів, підпалі автомобілів з символікою армії РФ, замаху на військовослужбовця та спробі підриву залізничної інфраструктури.

Затримання відбулося у квітні 2024 року під час спроби вилучити компоненти для вибухових пристроїв із тайника.

Обвинувальний акт висунуто за статтями про терористичну діяльність, державну зраду, виготовлення та зберігання вибухівки, а також підготовку терористичного акту.

У Ялті 45-річного чоловіка звинувачують у “публічних закликах до екстремізму” через пости в соцмережах, які нібито містили заклики до насильства на національному ґрунті. Його справа вже передана до суду, але ім’я підсудного та платформи не розголошуються.

За даними Кримськотатарського Ресурсного Центру, станом на липень 2025 року в російських місцях несвободи утримуються 260 політв’язнів, з яких 153 – кримські татари. Загалом за час окупації зафіксовано 413 політично вмотивованих кримінальних справ, 245 з яких – проти кримських татар.

Окремо КРЦ фіксує 57 випадків переслідувань за участь у батальйоні імені Номана Челебіджихана, з них 38 – на окупованій Херсонщині.