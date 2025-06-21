Рятувальники знайшли 5-річного Кирила Боднарука на Івано-Франківщині

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області

Уранці 21 червня 2025 року рятувальники виявили 5-річного Кирила Боднарука, який зник у селі Трійця Заболотівської громади на Івано-Франківщині. Пошуки дитини тривали більше трьох з половиною діб.

Цю інформацію оприлюднили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

“21 червня о 5:54 рятувальники знайшли 5-річного Кирила, якого шукали понад три доби. Дитину передано медикам!!!”

Хлопчика виявив оператор спеціального авіаційного загону за допомогою безпілотника. Він лежав під кущем неподалік від села Трійця.

Міжвідомча пошукова група, до складу якої входили гірські рятувальники та поліцейські, швидко дісталася до Кирила та оцінила його стан, який виявився задовільним. Хлопчика доставили до намету, де йому надали першу домедичну допомогу, повідомив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в області Тарас Кочкодан.

Поліція зазначила, що дитину знайшли приблизно за один кілометр від місця, де він зник.

Протягом пошукової операції рятувальники та поліцейські обстежили понад 5,5 тисяч гектарів території, зокрема 4,6 тисяч гектарів лісу. За допомогою дронів було оглянуто 8,9 тисяч гектарів місцевості.

Водолази перевірили 12 водойм площею 7,7 тисяч квадратних метрів та 155 гектарів прибережної зони, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Деталі про Кирила Боднарука та його пошуки

Кирило Боднарук, який народився у 2019 році, проживає у селі Трійця Заболотівської громади. У хлопчика діагностовано розлад аутичного спектра, і він не розмовляє.

Ввечері 17 червня Кирило разом із матір’ю перебував у лісі. Приблизно о 18:00 він загубився і не повернувся додому. Спочатку жінка намагалася самостійно знайти сина, а через дві години звернулася по допомогу до поліції.

Вночі пошуки проводили рятувальники, правоохоронці та місцеві жителі, використовуючи тепловізори, дрони та службових собак.

Зранку 18 червня до пошуків долучилися нацгвардійці, а водолази почали обстежувати водойми. 19 червня водолази перевірили русло річки Прут, а зону пошуків розширили до 728 гектарів.

20 червня до села Трійця прибули гірські рятувальники, кінологи з різних областей, Спеціальний авіаційний загін ДСНС України, курсанти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, а також волонтери та понад 50 ветеранів.

Пошукова операція тривала за активної участі численних служб та небайдужих громадян, що дозволило успішно знайти хлопчика живим і здоровим.