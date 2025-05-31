Рятувальники врятували кота з-під завалів у Білозерську після атаки дрону

Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області

У Білозерську, що в Покровському районі, рятувальники на другу добу пошуків змогли витягти кота з-під завалів зруйнованої п’ятиповерхівки, яка постраждала внаслідок атаки російського дрону “Шахед”. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій області.

У повідомленні зазначається: “У Білозерському, де рятувальники невтомно шукають людей під завалами, сталося справжнє диво: з-під руїн дістали живого котика. Під час аварійно-рятувальних та пошукових робіт у зруйнованих квартирах п’ятиповерхівки наші надзвичайники натрапили на маленького, але надзвичайно стійкого постраждалого. Це був котик, який провів під завалами майже дві доби.”

Кіт, який пережив цю жахливу ситуацію, був дуже переляканий. Коли рятувальники дістали його з-під уламків, він від страху подряпав обличчя одному з них.

Пошукові роботи на місці трагедії продовжуються, і рятувальники сподіваються знайти інших можливих постраждалих.

Деталі удару по Білозерському

У ніч на 30 травня, о 02:30, російські військові завдали удару по місту Білозерське. Безпілотний літальний апарат “Герань-2” влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, що призвело до виникнення пожежі.

Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримали 40-річна жінка та її 16-річний син, які перебували у квартирі. Під завалами зруйнованого будинку можуть залишатися 70-річний чоловік та його 68-річна дружина.