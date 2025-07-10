Технічні проблеми в застосунку Резерв+ та офіційне спростування Міноборони

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Користувачі застосунку Резерв+ зіткнулися з серйозними технічними проблемами, які викликали занепокоєння серед майже 4,5 мільйонів активних користувачів. При спробі увійти в систему з’являється повідомлення: “У нас технічна проблема”.

Станом на 15 червня, за інформацією заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, Катерини Черногоренко, кількість користувачів застосунку становила близько 4,5 мільйонів.

У зв’язку з цим технічним збоєм, Міністерство оборони України 23 червня спростувало чутки про нібито збір персональних даних користувачів, зокрема, про відстеження їхньої геолокації.

“Інформація про збір даних та відстеження геолокації користувачів застосунком Резерв+ не відповідає дійсності.” – Міністерство оборони України

Фахівці наразі активно працюють над усуненням технічних неполадок, щоб відновити стабільну роботу застосунку та забезпечити безпеку даних користувачів.