Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Застосунок “Резерв+” отримав нове оновлення, яке значно розширює можливості користувачів. Тепер у додатку можна переглядати детальну інформацію про інвалідність, а також зберігати попередню версію військово-облікового документа у разі його оновлення.

Про ці зміни 31 травня повідомила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України.

Користувачі отримали можливість бачити групу та причину інвалідності безпосередньо в онлайн-документі. Крім того, якщо військовозобов’язаний оновлює свій військово-обліковий документ, у застосунку автоматично зберігатиметься його попередня версія, яка раніше зникала після оновлення.

Щоб скористатися новими функціями, користувачам потрібно оновити застосунок “Резерв+” через Play Market або App Store.

Нагадаємо, що 15 травня у “Резерв+” були додані дві нові категорії відстрочок від мобілізації: для осіб із тимчасовою непридатністю за висновками військово-лікарської комісії (ВЛК) та для батьків неповнолітніх дітей, якщо один із подружжя вже служить у ЗСУ.

Крім того, 19 травня у застосунку було оновлено безпековий сертифікат до версії 1.6.1, що підвищує захист та надійність роботи програми. Важливо зазначити, що старі версії застосунку без цього сертифікату більше не працюватимуть.