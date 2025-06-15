Про це в ефірі повідомила Українське Радіо

Застосунок “Резерв+” став важливим інструментом для вступу до військової служби, і на сьогоднішній день його користувачами є майже 4,5 мільйони людей. Міністерство оборони України має на меті повну цифровізацію всіх етапів взаємодії з військовою системою.

Про це в ефірі Українського Радіо розповіла Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку.

“Сьогодні “Резерв+” – це майже 4,5 млн користувачів, які отримали свої облікові дані, сформували електронні військові документи. Це вмотивовані українці, які вірять у цифрову державу і також подають свої заявки на приєднання до війська. Ми зробили “Резерв+” точкою входу до війська. Там близько 6 тис вакансій розміщують наші бригади, військові частини. І цей функціонал доступний для того, щоби подати своє резюме.” – Катерина Черногоренко

За словами Черногоренко, завдяки цьому сервісу було отримано 100 тисяч відгуків на вакансії у війську, а також згенеровано 200 тисяч електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК). Кожна третя відстрочка в Україні оформлюється через “Резерв+”.

Протягом найближчих 3-4 тижнів у застосунку з’явиться можливість сплачувати штрафи онлайн з 50% знижкою за неявку до територіальних центрів комплектування (ТЦК) з різних причин.

Оцифрування всіх 35 типів відстрочок також є пріоритетом, зазначила Черногоренко.