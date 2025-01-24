Республіканський конгресмен Енді Оглз із Теннессі подав резолюцію, що пропонує змінити Конституцію США, дозволивши президенту Дональду Трампу та будь-якому іншому майбутньому президенту обиратися на третій термін.

Про це пише CNBC.

Оглз зазначив, що Трамп є “єдиною фігурою сучасної історії, здатною зупинити занепад нації та відновити її велич”, і тому йому потрібно надати достатньо часу для досягнення цієї мети.

Конгресмен пропонує змінити 22-гу поправку до Конституції, яка нині забороняє обиратися на посаду президента більше двох разів.

“Вкрай важливо, щоб ми надали президенту Трампу всі ресурси, необхідні для виправлення катастрофічного курсу, встановленого адміністрацією Байдена”, — сказав Оглз.

Цю ініціативу висунули через три дні після того, як Дональд Трамп склав присягу на другий президентський термін, ставши другим президентом в історії США, який повернувся до влади після перерви.

Два місяці тому демократ Ден Голдман вніс резолюцію, яка підтверджує чинність 22-ї поправки та наголошує на тому, що вона забороняє Трампу обиратися на третій термін.

Що вказано в Конституції

22-га поправка, ратифікована у 1951 році, встановлює, що “жодна особа не може бути обрана президентом більше двох разів”. Поправка була розроблена, щоб запобігти повторенню безпрецедентних виборів президента Франкліна Рузвельта на чотири терміни на посаді.

Оглз пропонує змінити це формулювання, дозволивши обиратися не більше трьох разів.

Реакція Трампа

Як пише видання, Трамп неодноразово натякав на готовність залишатися при владі довше двох термінів.

“Підозрюю, що я більше не балотуватимуся, якщо ви не скажете: “Він такий хороший, що нам потрібно придумати щось інше”, — нібито жартома сказав Трамп республіканцям після своєї останньої перемоги.

Експерти також припускають альтернативні шляхи, за якими Трамп міг би залишитися при владі.

Наприклад, він міг би балотуватися на посаду віцепрезидента, а обраний президент (наприклад, Джей Ді Венс) міг би добровільно передати йому повноваження. Ще одним варіантом може бути участь члена його родини у виборах із подальшим контролем Трампа над ключовими рішеннями.