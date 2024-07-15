Про це пише Reuters.

Трамп був імовірним номінантом протягом декількох місяців. Але саме голосування делегатів Республіканського національного комітету в Мілуокі зробило його кандидатуру офіційною.

Про обрання Венса кандидатом у віцепрезиденти Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

“Як віцепрезидент, Джей Ді продовжуватиме боротися за нашу Конституцію, стоятиме поруч з нашими військами й зробить все можливе, щоб допомогти мені зробити Америку знову великою”, — йдеться в повідомленні.

Що відомо про Джеймса Девіда Венса

Венс послідовно виступає проти допомоги Україні. У квітні 2023 року він разом з 18 іншими представниками республіканської партії США підписав листа президенту США Джо Байдену, в якому зазначається що №необмежена допомога Україні Сполученими Штатами Америки має бути припинена”.

Він також пригрозив блокувати такі пакети, якщо вони не будуть привʼязані до стратегії якнайшвидшого завершення російсько-української війни.

У грудні він заявляв, що Україні, імовірно, доведеться “поступитися деякою територією” Росії, щоб припинити бойові дії.