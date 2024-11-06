Республіканський сенатор Марко Рубіо (штат Флорида) заявив, що війна України проти російських загарбників зайшла в "глухий кут" і потребує негайного припинення.

Про це він сказав в етері Today.

Він зазначив, що немає людини, яка не хотіла б закінчення війни. Рубіо підкреслив, що хоча українці демонструють неабияку хоробрість і силу, війна стала патовою, і її треба завершити.

“Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але, врешті-решт, те, що ми тут фінансуємо, – це патова війна, і вона повинна бути доведена до кінця”, – сказав Рубіо.

Дональд Трамп і його кандидат у віцепрезиденти, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, критикували великі суми грошей, які США направили в Україну для зміцнення її оборони.

Рубіо сказав, що Трамп, який заявив, що може припинити бойові дії в Україні за 24 години, “хоче, щоб війна закінчилася”.

“Не потрібно бути фанатом Володимира Путіна, щоб хотіти закінчення війни”, – сказав Рубіо.

Він також додав, що “Україні знадобиться 100 років, щоб відновити країну”.

За даними The Hill, Рубіо розглядається як можливий держсекретар в адміністрації Трампа.