Після нещодавньої зустрічі Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі в США з'явився новий оптимізм щодо майбутньої підтримки України. Однак, не всі республіканці в США поділяють цей оптимізм і висловлюють занепокоєння щодо корупції в Україні, що може вплинути на подальшу допомогу з боку Вашингтона.

Про це пише Kyiv Post.

“Я був на Капітолійському пагорбі минулого тижня і почув багато занепокоєння щодо корупції в Україні”, — зізнається Стівен Мур, колишній керівник апарату високопоставленого конгресмена-республіканця, якого Politico називає “людиною Республіканської партії в Києві”.

Мур, який нещодавно зустрічався з більш ніж 100 республіканськими офісами, зазначив, що “новий республіканський конгрес хоче допомогти Україні перемогти”, однак вимагатиме чіткої звітності за витрачені кошти.

“Очікуйте численні слухання, на яких будуть поставлені детальні питання щодо того, чи використовуються американські кошти належним чином”, – попередив Мур.

За його словами, якщо українська сторона не зможе дати належні відповіді, республіканці не будуть поблажливими.

Крім того, члени Конгресу цікавляться питанням корупції в Україні. Республіканський конгресмен Метт Розендейл наголосив, що раніше Україна була відома своєю корумпованістю.