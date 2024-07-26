Низка республіканців у Палаті представників США непублічно критикує обрання Джей Ді Венса, сенатора від штату Огайо, кандидатом у віцепрезиденти Дональда Трампа: вони вважають, що це може зашкодити шансам партії на перемогу на цьогорічних виборах.

Про це йдеться в публікації The Hill.

Республіканці, які говорили з виданням на умовах анонімності, висловили занепокоєння щодо зовнішньополітичних позицій Венса, браку в нього досвіду і його нездатності розширити республіканську коаліцію за електорату бази Трампа.

“Він був найгіршим вибором з усіх можливих варіантів. Це було настільки погано, що я навіть не думав, що це можливо. Антиукраїнський, більше популіст. Він нічого не додає кампанії Трампа. Він заряджає енергією тих самих людей, які люблять Трампа”, – сказав один із них.

Інший співрозмовник The Hill cказав, що в Республіканській партії переважає думка: “якщо Трамп програє, то це буде через цей вибір” кандидата у віцепрезиденти.

Занепокоєння через Венса серед республіканців посилилося після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів і підтримав висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти від Демократичної партії.

Водночас представники трампістського крила Республіканської партії, навпаки, відкидають критику в бік Джей Ді Венса і стверджують, що він здатен принести Трампу перемогу на виборах у листопаді. Підтримують Венса і деякі конгресмени-республіканці, які не є безпосередніми прихильниками Трампа, зазначає The Hill.

Цього місяця Трамп обрав Джей Ді Венса, сенатора від штату Огайо, своїм кандидатом у віцепрезиденти. Ветеран морської піхоти, Джей Ді Венс є категоричним противником допомоги Україні, вважаючи, що вона затягує війну, яку Київ не може виграти.