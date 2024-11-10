Обраний президент США заявив, що не запросить колишню кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі та колишнього держсекретаря Майка Помпео приєднатися до своєї адміністрації.

Про це пише Reuters.

Трамп написав у соцмережах, що не буде пропонувати Гейлі та Помпео посади в його майбутній адміністрації.

“Я не запрошуватиму колишнього посла Гейлі або колишнього держсекретаря Помпео приєднатися до адміністрації Трампа, яка зараз формується, – написав Трамп у соціальних мережах. Я дуже ціную нашу попередню співпрацю і я хотів би подякувати їм за їхню службу нашій країні”, – додав Трамп.

Ніккі Гейлі — ексгубернаторка Південної Кароліни та колишня постійна представниця США в ООН. Цьогоріч вона балотувалась у президенти США від республіканців, але програла у праймериз Дональду Трампу. Гейлі неодноразово наголошувала на підтримці України та підкреслювала, що перемога України у війні з Росією відповідає інтересам США.

Майк Помпео за часів першого президентства Дональда Трампа був держсекретарем США, а перед цим очолював ЦРУ. Він також відомий своєю підтримкою України, а також виступав за негайний вступ України до НАТО, аби основний тягар війни на себе взяв ЄС, а відбудова Києва мала б здійснюватися коштом російських репарацій.

Reuters також пише, що Трамп продовжує розглядати кандидатів на посаду у своїй адміністрації до своєї інавгурації на пост президента 20 січня 2025 року.