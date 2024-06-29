Про це повідомляє New York Post.

Підставою для такого рішення є “катастрофічні дебати напередодні ввечері” з Дональдом Трампом, які за словами Джонсона, розкрили “слабкість Білого дому”.

“У нас тут серйозна проблема, тому що у нас є президент, який, судячи з усього, не справляється зі своїм завданням”, – сказав політик.

Він додав, що можливість застосування до Байдена 25-ї поправки до Конституції США, яка передбачає відставку глави держави у випадку його недієздатності.

“Багато людей запитують про застосування 25-ї поправки прямо зараз, тому що це тривожна ситуація. Я б просив членів Кабінету перевірити свої серця. Я б теж запанікував, якби сьогодні був демократом, і це був мій кандидат. Думаю, вони знають, що у них серйозна проблема”, – сказав Джонсон.

При цьому він підкреслив, що “справа не лише в політиці, не лише в Демократичній партії — це вся країна”.

Додамо, що 25-та поправка, запропонована Конгресом у 1965 році після вбивства Джона Ф. Кеннеді та ратифікована штатами через два роки, дозволяє кабінету міністрів оголошувати президента непридатним для виконання обов’язків на посаді — і його наступником буде віце-президент.