Декілька лідерів Республіканської партії США відмовилися зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту в країну, тоді як представники демократів анонсували низку зустрічей.

Про це пишуть CNN та Politico.

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, зазначив, що «не впевнений» у можливості зустрічі із Зеленським 26 жовтня, коли той прибуде до Вашингтона, вказуючи на наближення урагану до узбережжя Мексиканської затоки, що може призвести до роз’їзду багатьох людей. Пізніше він додав, що у нього не вистачає часу на зустріч через «дуже насичений графік».

Представники передвиборчого штабу Дональда Трампа також заявили, що їм нічого не відомо про можливу зустріч між республіканцем і президентом України, хоча раніше Трамп висловлював сподівання на зустріч.

Водночас, як повідомляють ЗМІ, Зеленський зустрінеться з лідером меншості в Сенаті США, республіканцем Мітчем МакКоннеллом, а також заплановані зустрічі з рядом демократів: віцепрезиденткою Камалою Гарріс, лідером більшості у Сенаті Чаком Шумером, лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джеффрісом та членом Комітету з закордонних справ Грегорі Міксом.

Крім того, запланована зустріч із членами Комітету Палати представників з питань збройних сил.

Візит Зеленського на завод у Пенсильванії, що виготовляє 155-мм артилерійські боєприпаси, викликав роздратування у республіканців. Зокрема, з президентом України на заході були троє представників Демократичної партії, двоє з яких балотуються на переобрання в листопаді.

Голова Комітету Палати представників США з нагляду та підзвітності, республіканець Джеймс Комер, висловив підозри у можливому зловживанні урядовими ресурсами з боку адміністрації Джо Байдена, вважаючи, що це може дозволити президентові України «втрутитися у президентські вибори 2024 року». Майк Джонсон закликав Зеленського «негайно» звільнити посолку України в США Оксану Маркарову через її присутність на збройовому заводі, назвавши візит «недалекоглядним і політично мотивованим».

Крім того, Зеленський потрапив під критику республіканців за інтерв’ю The New Yorker, де він назвав напарника Трампа, сенатора Джей Ді Венса, «занадто радикальним». Сенатор Ерік Шмітт охарактеризував це як «верх дурості та нахабства» та «агітацію за кандидатів».

Проте, деякі республіканські союзники України висловлюють підтримку Зеленському. Сенатор Роджер Вікер зазначив, що не чув коментарів Зеленського про Венса і відмахнувся від критики щодо візиту на завод. Сенатор Ден Салліван підкреслив, що боротьба України не обмежується особою, і українці завжди демонстрували рішучість: «Це одна з головних причин, чому люди їх підтримують».