Про це йдеться на сайті комітету з нагляду і підзвітності Палати представників.

25 вересня голова комітету Джеймс Комер ініціював розслідування дій адміністрації Байдена-Гарріс, яка, на думку республіканців, використала кошти платників податків для транспортування Зеленського до Пенсильванії з метою “участі у передвиборчій кампанії віцепрезидента 2024 року”.

Комер вимагає від Білого дому, Міністерства оборони та Міністерства юстиції надати всі документи, записи та інформацію, пов’язані з цим візитом, щоб з’ясувати, чи не було зловживання державними ресурсами.

У рамках візиту до Пенсильванії Зеленський зустрівся з губернатором Джошем Шапіро і відвідав завод із виробництва боєприпасів. Республіканці також згадали його інтерв’ю, в якому президент України розкритикував Дональда Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Джея Ді Венса, що, на їхню думку, можна вважати втручанням у президентські вибори США. Вони вважають, що це могло сприяти політичній вигоді для віцепрезидентки Камали Гарріс.