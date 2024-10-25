Республіканці в Сенаті та Палаті представників Конгресу США розпочали підготовку порядку денного на "перші 100 днів" Дональда Трампа, якщо він виграє вибори.

Про це повідомляє видання The Hill, посилаючись на власні джерела.

Лідери республіканської партії, зокрема Мітч Макконнелл, Стів Скаліз і спікер Майк Джонсон, зустрілися, щоб обговорити план дій на 2025 рік у разі успішного дня виборів для їхньої партії. Джонсон, який планує переобратися на посаду спікера, активно спілкується з Трампом напередодні виборів.

Скаліз зазначив, що він уже обговорював з Трампом свої пріоритети на наступний рік.

Основною ініціативою республіканців буде внесення поправок до бюджету, які повинні реалізувати обіцянки Трампа щодо значного зниження податків.

Крім того, республіканці планують просувати великий законопроєкт щодо безпеки на південному кордоні, що включатиме завершення будівництва “стіни”, ініційованої Трампом.